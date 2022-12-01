Répertoire des entreprises
Qogita
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Qogita Salaires

La fourchette de salaires de Qogita va de $63,997 en rémunération totale par an pour un Chef de produit au bas de l'échelle à $118,874 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Qogita. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Data Scientist
$77.5K
Chef de produit
$64K
Ingénieur logiciel
$119K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Kõrgeima palgaga roll Qogita on Ingénieur logiciel at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $118,874. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Qogita mediaan aastane kogukompensatsioon on $77,538.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Qogita

Entreprises connexes

  • PayPal
  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • LinkedIn
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources