Qeexo Salaires

Le salaire de Qeexo va de $54,812 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $220,890 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Qeexo. Dernière mise à jour : 11/29/2025

Designer Produit
$221K
Ingénieur Logiciel
$54.8K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Qeexo est Designer Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $220,890. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Qeexo est de $137,851.

