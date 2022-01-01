Répertoire d'entreprises
QAD
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

QAD Salaires

Le salaire de QAD va de $10,961 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $127,251 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de QAD. Dernière mise à jour : 9/3/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $11K
Chef de Produit
$65.6K
Ventes
$127K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Manager Ingénierie Logiciel
$62.3K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez QAD est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $127,251. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez QAD est de $63,944.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour QAD

Entreprises similaires

  • Grid Dynamics
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources