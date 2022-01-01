QAD Salaires

Le salaire de QAD va de $10,961 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $127,251 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de QAD . Dernière mise à jour : 9/3/2025