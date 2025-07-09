Répertoire d'entreprises
Purdue University
Purdue University Salaires

Le salaire de Purdue University va de $19,900 en rémunération totale par an pour un Assistant Administratif dans le bas de la fourchette à $132,335 pour un Rémunération Globale dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Purdue University. Dernière mise à jour : 9/17/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $72K

Chercheur Scientifique

Ingénieur Chimique
Median $70K

Ingénieur de Recherche

Ingénieur Mécanique
Median $30K

Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Assistant Administratif
$19.9K
Scientifique des Données
$119K
Ingénieur Électrique
$34.3K
Designer Graphique
$41.4K
Ingénieur Matériel
$29.9K
Ressources Humaines
$47.8K
Technologue de l'Information (TI)
$39K
Chef de Projet
$77.6K
Rémunération Globale
$132K
Confiance et Sécurité
$98K
FAQ

El puesto con mayor remuneración reportado en Purdue University es Rémunération Globale at the Common Range Average level con una compensación total anual de $132,335.
La compensación total anual promedio reportada en Purdue University es $41,392.

