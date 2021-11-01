PT Pertamina Salaires

Le salaire de PT Pertamina va de $2,731 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $9,766 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de PT Pertamina . Dernière mise à jour : 10/24/2025