PT Pertamina
PT Pertamina Salaires

Le salaire de PT Pertamina va de $2,731 en rémunération totale par an pour un Chef de Projet dans le bas de la fourchette à $9,766 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de PT Pertamina. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Designer Graphique
$9.7K
Ingénieur Mécanique
$9.8K
Chef de Projet
$2.7K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez PT Pertamina est Ingénieur Mécanique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $9,766. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez PT Pertamina est de $9,660.

Autres ressources