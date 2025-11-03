Répertoire d'entreprises
Providence
Providence
Providence Ressources Humaines Salaires

La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in India chez Providence va de ₹1.67M à ₹2.28M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Providence. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

₹1.79M - ₹2.16M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹1.67M₹1.79M₹2.16M₹2.28M
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Providence?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez Providence in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,282,452. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Providence pour le poste Ressources Humaines in India est de ₹1,672,487.

