Proton
Proton Analyste Cybersécurité Salaires

La rémunération totale moyenne Analyste Cybersécurité chez Proton va de CHF 18.9K à CHF 26.5K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Proton. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

CHF 20.5K - CHF 24.9K
Switzerland
Fourchette courante
Fourchette possible
CHF 18.9KCHF 20.5KCHF 24.9KCHF 26.5K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Proton, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Cybersécurité chez Proton s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 26,477. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Proton pour le poste Analyste Cybersécurité est de CHF 18,945.

