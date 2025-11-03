Répertoire d'entreprises
Proton
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Designer Produit

  • Tous les salaires Designer Produit

Proton Designer Produit Salaires

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Proton. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

CHF 38.5K - CHF 45.6K
Switzerland
Fourchette courante
Fourchette possible
CHF 33.9KCHF 38.5KCHF 45.6KCHF 48.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 1 de plus Designer Produit soumission chez Proton pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.6K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Proton, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Designer Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Proton in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 48,093. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Proton pour le poste Designer Produit in Switzerland est de CHF 33,874.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Proton

Entreprises similaires

  • Stripe
  • Intuit
  • Airbnb
  • Square
  • DoorDash
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources