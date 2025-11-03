Répertoire d'entreprises
Proton
Proton Service Client Salaires

La rémunération totale moyenne Service Client in North Macedonia chez Proton va de MKD 482K à MKD 658K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Proton. Dernière mise à jour : 11/3/2025

Rémunération totale moyenne

MKD 516K - MKD 624K
North Macedonia
Fourchette courante
Fourchette possible
MKD 482KMKD 516KMKD 624KMKD 658K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Proton, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Service Client chez Proton in North Macedonia s'élève à une rémunération totale annuelle de MKD 657,945. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Proton pour le poste Service Client in North Macedonia est de MKD 482,115.

