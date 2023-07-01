Répertoire des entreprises
Properly
Properly Salaires

La fourchette de salaires de Properly va de $66,607 en rémunération totale par an pour un Responsable des opérations commerciales au bas de l'échelle à $150,750 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Properly. Dernière mise à jour : 8/24/2025

$160K

Responsable des opérations commerciales
$66.6K
Data Scientist
$107K
Ingénieur logiciel
Median $100K

Responsable de l'ingénierie logicielle
$151K
FAQ

A Properly-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $103,545.

