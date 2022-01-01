Répertoire d'entreprises
Progressive
Progressive Salaires

Le salaire de Progressive va de $43,215 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $206,000 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Progressive. Dernière mise à jour : 11/28/2025

+$58K
+$58K
+$89K
+$89K
+$20K
+$20K
+$35K
+$35K
+$22K
+$22K
Ingénieur Logiciel
Associate Application Developer $91.6K
Application Developer $107K
Senior Application Developer $134K
Lead Application Developer $166K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Analyste de Données
Median $80K
Scientifique des Données
Senior Data Scientist $140K
Lead Data Scientist $206K

Technologue de l'Information (TI)
Median $140K
Analyste Métier
Median $100K
Expert en Sinistres
$69.3K
Service Client
Median $54.5K
Marketing
$167K
Ventes
$43.2K
Manager Ingénierie Logiciel
$138K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Progressive est Scientifique des Données at the Lead Data Scientist level avec une rémunération totale annuelle de $206,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Progressive est de $120,363.

Autres ressources

