Proficio Salaires

Le salaire de Proficio va de $41,392 en rémunération totale par an pour un Analyste Cybersécurité dans le bas de la fourchette à $150,750 pour un Chef de Programme Technique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Proficio . Dernière mise à jour : 11/28/2025