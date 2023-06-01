Profi Salaires

Le salaire de Profi va de $8,957 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $67,487 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Profi . Dernière mise à jour : 11/28/2025