Procter & Gamble
Procter & Gamble Chef de Programme Salaires

La rémunération Chef de Programme in United States chez Procter & Gamble totalise $116K par year pour B2. Le package de rémunération médian in United States year totalise $133K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Procter & Gamble. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
B1
$ --
$ --
$ --
$ --
B2
$116K
$109K
$3.5K
$4.1K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez Procter & Gamble?

FAQ

The highest paying salary package reported for a Chef de Programme at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $197,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Chef de Programme role in United States is $126,260.

