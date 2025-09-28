La rémunération Chef de Produit in Poland chez Procter & Gamble va de PLN 346K par year pour B2 à PLN 407K par year pour B3. Le package de rémunération médian in Poland year totalise PLN 331K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Procter & Gamble. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
