Procter & Gamble Chef de Produit Salaires

La rémunération Chef de Produit in Poland chez Procter & Gamble va de PLN 346K par year pour B2 à PLN 407K par year pour B3. Le package de rémunération médian in Poland year totalise PLN 331K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Procter & Gamble. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime B1 Product Manager PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- B2 Senior Product Manager PLN 346K PLN 328K PLN 0 PLN 17.8K B3 Director PLN 407K PLN 354K PLN 0 PLN 53K B4 Senior Director PLN -- PLN -- PLN -- PLN -- Voir 1 Plus de niveaux

