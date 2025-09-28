Répertoire d'entreprises
Procter & Gamble
Procter & Gamble Manager Design Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Design Produit in Egypt chez Procter & Gamble va de EGP 1.12M à EGP 1.53M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Procter & Gamble. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

EGP 1.21M - EGP 1.44M
Egypt
Fourchette courante
Fourchette possible
EGP 1.12MEGP 1.21MEGP 1.44MEGP 1.53M
Fourchette courante
Fourchette possible

The highest paying salary package reported for a Manager Design Produit at Procter & Gamble in Egypt sits at a yearly total compensation of EGP 1,531,510. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Manager Design Produit role in Egypt is EGP 1,118,668.

