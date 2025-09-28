Répertoire d'entreprises
Procter & Gamble
Procter & Gamble Juridique Salaires

La rémunération totale moyenne Juridique in Singapore chez Procter & Gamble va de SGD 114K à SGD 163K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Procter & Gamble. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 131K - SGD 153K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 114KSGD 131KSGD 153KSGD 163K
Fourchette courante
Fourchette possible

SGD 160K

Quels sont les niveaux de carrière chez Procter & Gamble?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Juridique chez Procter & Gamble in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 163,049. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Procter & Gamble pour le poste Juridique in Singapore est de SGD 114,274.

