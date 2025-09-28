La rémunération Information Technologist (IT) chez Procter & Gamble va de $60K par year à $197K. Le package de rémunération médian year totalise $103K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Procter & Gamble. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***