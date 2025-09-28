La rémunération Analyste de Données in United States chez Procter & Gamble va de $112K par year pour B1 à $130K par year pour B2. Le package de rémunération médian in United States year totalise $105K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Procter & Gamble. Dernière mise à jour : 9/28/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
