Primerica
  • Atlanta Area

Primerica Cybersecurity Analyst Salaires à Atlanta Area

La rémunération totale moyenne Cybersecurity Analyst in Atlanta Area chez Primerica va de $48.6K à $70.8K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Primerica. Dernière mise à jour : 10/2/2025

Rémunération totale moyenne

$55.8K - $63.6K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$48.6K$55.8K$63.6K$70.8K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Primerica?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste jobFamilies.Cybersecurity Analyst chez Primerica in Atlanta Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $70,800. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Primerica pour le poste jobFamilies.Cybersecurity Analyst in Atlanta Area est de $48,600.

Autres ressources