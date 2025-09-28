Répertoire d'entreprises
Prime Focus Technologies
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Manager Ingénierie Logiciel

  • Tous les salaires Manager Ingénierie Logiciel

Prime Focus Technologies Manager Ingénierie Logiciel Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Ingénierie Logiciel in India chez Prime Focus Technologies va de ₹4.67M à ₹6.62M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Prime Focus Technologies. Dernière mise à jour : 9/28/2025

Rémunération totale moyenne

₹5.3M - ₹6.28M
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Manager Ingénierie Logiciel soumissions chez Prime Focus Technologies pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

₹13.95M

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Prime Focus Technologies?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Manager Ingénierie Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Ingénierie Logiciel la Prime Focus Technologies in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹6,624,621. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Prime Focus Technologies pentru rolul de Manager Ingénierie Logiciel in India este ₹4,666,037.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Prime Focus Technologies

Entreprises similaires

  • Tesla
  • Snap
  • Lyft
  • Intuit
  • Spotify
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources