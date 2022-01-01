Presto Salaires

Le salaire de Presto va de $49,062 en rémunération totale par an pour un Chef de Produit dans le bas de la fourchette à $199,000 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Presto . Dernière mise à jour : 11/24/2025