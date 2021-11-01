Premera Blue Cross Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Premera Blue Cross va de $99,700 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $206,427 pour un Chef de Programme dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Premera Blue Cross. Dernière mise à jour : 10/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $99.7K
Architecte Solutions
Median $205K
Actuaire
$162K

Scientifique des Données
Median $172K
Chef de Produit
$164K
Chef de Programme
$206K
Cybersecurity Analyst
$159K
Chercheur UX
$111K
FAQ

The highest paying role reported at Premera Blue Cross is Chef de Programme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $206,427. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Premera Blue Cross is $162,767.

Autres ressources