Praetorian
Praetorian Salaires

Le salaire de Praetorian va de $122,000 en rémunération totale par an pour un Analyste Cybersécurité dans le bas de la fourchette à $175,000 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Praetorian. Dernière mise à jour : 9/17/2025

$160K

Analyste Cybersécurité
Median $122K
Ingénieur Logiciel
Median $175K
Ressources Humaines
$129K

Autres ressources