Répertoire d'entreprises
PPG
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Manager Opérations Métier

  • Tous les salaires Manager Opérations Métier

PPG Manager Opérations Métier Salaires

La rémunération totale moyenne Manager Opérations Métier chez PPG va de $217K à $309K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de PPG. Dernière mise à jour : 12/7/2025

Rémunération totale moyenne

$246K - $280K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$217K$246K$280K$309K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 2 de plus Manager Opérations Métier soumissions chez PPG pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez PPG?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Manager Opérations Métier offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Opérations Métier chez PPG s'élève à une rémunération totale annuelle de $309,160. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez PPG pour le poste Manager Opérations Métier est de $217,460.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour PPG

Entreprises similaires

  • Air Products
  • Huntsman
  • Emerson
  • Cummins
  • Office Depot
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ppg/salaries/bizops-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.