Positive Technologies
Positive Technologies Salaires

Le salaire de Positive Technologies va de $11,993 en rémunération totale par an pour un Cybersecurity Analyst dans le bas de la fourchette à $74,020 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Positive Technologies. Dernière mise à jour : 10/11/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $38.3K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ressources Humaines
$58.1K
Cybersecurity Analyst
$12K

Manager Ingénierie Logiciel
$74K
Architecte Solutions
$52.5K
Rédacteur Technique
$23.2K
FAQ

Autres ressources