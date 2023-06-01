Pomelo Salaires

Le salaire de Pomelo va de $15,501 en rémunération totale par an pour un Analyste Business dans le bas de la fourchette à $54,000 pour un Designer Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Pomelo . Dernière mise à jour : 10/20/2025