PNM Resources Salaires

Le salaire de PNM Resources va de $46,976 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Matériel dans le bas de la fourchette à $79,600 pour un Ingénieur Mécanique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de PNM Resources. Dernière mise à jour : 11/27/2025

Ingénieur Matériel
$47K
Ingénieur Mécanique
$79.6K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez PNM Resources est Ingénieur Mécanique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $79,600. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez PNM Resources est de $63,288.

