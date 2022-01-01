Répertoire d'entreprises
PNC
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

PNC Salaires

Le salaire de PNC va de $47,760 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $218,900 pour un Juridique dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de PNC. Dernière mise à jour : 11/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur de Fiabilité de Site

Scientifique des Données
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Chef de Produit
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Analyste Métier
C2 $86.2K
C3 $115K
Manager Ingénierie Logiciel
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Analyste Financier
Median $105K
Chef de Projet
Median $90.5K
Analyste Cybersécurité
Median $75K
Analyste de Données
Median $105K
Technologue de l'Information (TI)
Median $116K
Banquier d'Investissement
Median $144K
Ventes
Median $110K
Designer Produit
Median $123K
Comptable
$66.7K
Assistant Administratif
$70.4K
Développement Commercial
$98.5K
Service Client
$47.8K
Manager Science des Données
$186K
Ressources Humaines
$206K
Juridique
$219K
Consultant en Management
$49.2K
Ingénieur Mécanique
$75.4K
Agent Immobilier
$116K
Recruteur
$79.6K
Architecte Solutions
$159K

Architecte de Données

Architecte Sécurité Cloud

Chef de Programme Technique
$74.7K
Chercheur UX
$64.7K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez PNC est Juridique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $218,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez PNC est de $102,856.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour PNC

Entreprises similaires

  • Merrill Lynch
  • Raymond James
  • Ameriprise Financial
  • AIG
  • Truist
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pnc/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.