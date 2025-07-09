Pluxee Salaires

Le salaire de Pluxee va de $16,108 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $158,426 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Pluxee . Dernière mise à jour : 11/29/2025