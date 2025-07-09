Répertoire d'entreprises
Pluxee
Pluxee Salaires

Le salaire de Pluxee va de $16,108 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $158,426 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Pluxee. Dernière mise à jour : 11/29/2025

Opérations Métier
$39.8K
Chef de Produit
$158K
Ingénieur Logiciel
$16.1K

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Pluxee est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $158,426. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pluxee est de $39,781.

Autres ressources

