Plug Power Salaires

Le salaire de Plug Power va de $52,260 en rémunération totale par an pour un Analyste Métier dans le bas de la fourchette à $233,825 pour un Chef de Projet dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Plug Power . Dernière mise à jour : 11/28/2025