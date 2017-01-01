Explorer par différents intitulés
PLR Projects Private Limited, established in 1980, is a leading company specializing in Mining, Power, Irrigation, Roads, Railways, and various projects, known for its commitment to quality services.
S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus →
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.
Emplois à la une
Entreprises similaires
Autres ressources