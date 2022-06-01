Répertoire d'entreprises
Plivo
Plivo Salaires

Le salaire de Plivo va de $5,951 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $76,988 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Plivo. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Ingénieur Logiciel
Median $29.3K

Ingénieur Logiciel Backend

Analyste Business
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Chef de Produit
$77K
Manager Ingénierie Logiciel
$61.7K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Plivo, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Plivo est Chef de Produit at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $76,988. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Plivo est de $29,302.

