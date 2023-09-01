Répertoire d'entreprises
Pliancy
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Pliancy Salaires

Le salaire de Pliancy va de $109,450 en rémunération totale par an pour un Technologue de l'Information (TI) dans le bas de la fourchette à $110,550 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Pliancy. Dernière mise à jour : 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Technologue de l'Information (TI)
$109K
Ingénieur Logiciel
$111K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Pliancy est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $110,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Pliancy est de $110,000.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Pliancy

Entreprises similaires

  • SoFi
  • Amazon
  • Tesla
  • Stripe
  • Microsoft
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pliancy/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.