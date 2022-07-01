Plexure Salaires

Le salaire de Plexure va de $73,410 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $123,469 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Plexure . Dernière mise à jour : 11/28/2025