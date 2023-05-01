Plex Salaires

Le salaire de Plex va de $134,325 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $271,350 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Plex . Dernière mise à jour : 11/28/2025