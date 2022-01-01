Répertoire d'entreprises
Playtech
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Playtech Salaires

Le salaire de Playtech va de $16,444 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $180,900 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Playtech. Dernière mise à jour : 9/14/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $59.8K

Ingénieur Logiciel Backend

Analyste Business
$63.3K
Service Client
$16.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Scientifique des Données
$44.4K
Ressources Humaines
$71.3K
Manager Design Produit
$61.1K
Chef de Produit
$36.1K
Chef de Projet
$48.6K
Recruteur
$30.7K
Manager Ingénierie Logiciel
$75.4K
Architecte Solutions
$181K
Chef de Programme Technique
$37.9K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Playtech est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $180,900. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Playtech est de $54,201.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Playtech

Entreprises similaires

  • Serco
  • FDM Group
  • Kainos
  • Tribal Group
  • Endava
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources