PLAYSTUDIOS
PLAYSTUDIOS Salaires

Le salaire de PLAYSTUDIOS va de $10,251 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $160,928 pour un Chef de Produit dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de PLAYSTUDIOS. Dernière mise à jour : 9/13/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $113K
Marketing
$103K
Chef de Produit
$161K

Chef de Programme
$90.5K
Chef de Projet
$39.4K
Recruteur
$10.3K
FAQ

The highest paying role reported at PLAYSTUDIOS is Chef de Produit at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $160,928. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at PLAYSTUDIOS is $96,480.

