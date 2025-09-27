Répertoire d'entreprises
Playrix
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

Playrix Ingénieur Logiciel Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Serbia chez Playrix totalise $59.2K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Playrix. Dernière mise à jour : 9/27/2025

Package Médian
company icon
Playrix
Senior Software Developer
Belgrade, SR, Serbia
Total par an
$59.2K
Niveau
Senior
Salaire de base
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Prime
$0
Années dans l'entreprise
4 Années
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Playrix?

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

Titres inclus

Soumettre un nouveau titre

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur Logiciel de Jeux Vidéo

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Playrix in Serbia s'élève à une rémunération totale annuelle de $73,299. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Playrix pour le poste Ingénieur Logiciel in Serbia est de $59,224.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Playrix

Entreprises similaires

  • VGW
  • Whatfix
  • miHoYo
  • Wargaming
  • Juspay
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources