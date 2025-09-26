Répertoire d'entreprises
Plastic Omnium
  • Ingénieur Mécanique

  • Tous les salaires Ingénieur Mécanique

Plastic Omnium Ingénieur Mécanique Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Mécanique in United States chez Plastic Omnium va de $85K à $116K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Plastic Omnium. Dernière mise à jour : 9/26/2025

Rémunération totale moyenne

$91K - $110K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$85K$91K$110K$116K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Plastic Omnium?

