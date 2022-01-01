Piano Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de Piano va de $72,360 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $158,893 pour un Ingénieur Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Piano. Dernière mise à jour : 10/21/2025

Designer Produit
$85.9K
Chef de Produit
$104K
Ventes
$74.8K

Ingénieur Commercial
$159K
Ingénieur Logiciel
$72.4K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Piano est Ingénieur Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $158,893. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Piano est de $85,876.

