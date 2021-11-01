Répertoire d'entreprises
Philip Morris International
Philip Morris International Salaires

Le salaire de Philip Morris International va de $13,750 en rémunération totale par an pour un Comptable dans le bas de la fourchette à $475,124 pour un Opérations Métier dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Philip Morris International. Dernière mise à jour : 11/26/2025

Ingénieur Logiciel
Median $70K
Comptable
$13.8K
Opérations Métier
$475K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
Analyste Métier
$38.9K
Développement Commercial
$206K
Opérations Service Client
$23.3K
Analyste de Données
$47.6K
Manager Science des Données
$267K
Analyste Financier
$21.1K
Technologue de l'Information (TI)
$26.2K
Marketing
$23.2K
Opérations Marketing
$82.3K
Ingénieur Mécanique
$47.1K
Chef de Produit
$60.3K
Chef de Projet
$51.6K
Gestionnaire Immobilier
$120K
Recruteur
$92.4K
Ventes
$49.1K
Manager Ingénierie Logiciel
$124K
Architecte Solutions
$110K
Chercheur UX
$142K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Philip Morris International est Opérations Métier at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $475,124. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Philip Morris International est de $60,300.

