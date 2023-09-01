Performics Salaires

Le salaire de Performics va de $6,848 en rémunération totale par an pour un Marketing in India dans le bas de la fourchette à $122,113 pour un Chef de Projet in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Performics . Dernière mise à jour : 10/17/2025