Performics Salaires

Le salaire de Performics va de $6,848 en rémunération totale par an pour un Marketing in India dans le bas de la fourchette à $122,113 pour un Chef de Projet in United States dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Performics. Dernière mise à jour : 10/17/2025

Analyste Business
$76.5K
Marketing
$6.8K
Opérations Marketing
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Chef de Projet
$122K
Ventes
$30.7K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Performics est Chef de Projet at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $122,113. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Performics est de $76,500.

Autres ressources