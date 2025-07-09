PCCW Salaires

Répertoire d'entreprises
PCCW
Le salaire de PCCW va de $28,900 en rémunération totale par an pour un Information Technologist (IT) dans le bas de la fourchette à $107,535 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de PCCW. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Ingénieur Logiciel
Median $67.2K

Ingénieur Logiciel Backend

Analyste Business
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

Architecte Solutions
$108K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez PCCW est Architecte Solutions at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $107,535. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez PCCW est de $64,604.

