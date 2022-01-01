Paytm Salaires

Le salaire de Paytm va de $12,631 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Paytm. Dernière mise à jour : 10/24/2025
Chez Paytm, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :
10% s'acquiert dans le 1st-AN (10.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)
20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 5th-AN (25.00% annuel)
Chez Paytm, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
