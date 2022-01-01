Répertoire d'entreprises
Paytm Salaires

Le salaire de Paytm va de $12,631 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $201,000 pour un Développement Commercial dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Paytm. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Ingénieur Logiciel
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel d'Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Sécurité

Ingénieur DevOps

Chef de Produit
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
Manager Ingénierie Logiciel
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

Scientifique des Données
Median $45.8K
Analyste Business
Median $31.4K
Designer Produit
Median $23.2K
Recruteur
Median $12.6K
Chef de Programme Technique
Median $38.8K
Développement Commercial
$201K
Manager Science des Données
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
Manager Design Produit
$30K
Chef de Programme
$42K
Chef de Projet
$29K
Ventes
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
Calendrier d'acquisition

10%

AN 1

20%

AN 2

20%

AN 3

25%

AN 4

25%

AN 5

Type d'actions
Options

Chez Paytm, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 5 ans :

  • 10% s'acquiert dans le 1st-AN (10.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 2nd-AN (20.00% annuel)

  • 20% s'acquiert dans le 3rd-AN (20.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 5th-AN (25.00% annuel)

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Paytm, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Paytm est Développement Commercial at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $201,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Paytm est de $40,890.

Autres ressources