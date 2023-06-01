Répertoire d'entreprises
Paytient
Paytient Salaires

Le salaire de Paytient va de $110,970 en rémunération totale par an pour un Designer Produit dans le bas de la fourchette à $261,300 pour un Recruteur dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Paytient. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Designer Produit
$111K
Chef de Projet
$174K
Recruteur
$261K

Ingénieur Logiciel
$185K
Manager Ingénierie Logiciel
$174K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Paytient est Recruteur at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $261,300. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Paytient est de $174,125.

