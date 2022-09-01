Répertoire d'entreprises
Payscale
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Payscale Salaires

Le salaire de Payscale va de $80,400 en rémunération totale par an pour un Ventes dans le bas de la fourchette à $193,463 pour un Cybersecurity Analyst dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Payscale. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $118K
Directeur de Cabinet
$151K
Marketing
$155K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Chef de Produit
Median $121K
Ventes
$80.4K
Cybersecurity Analyst
$193K
Manager Ingénierie Logiciel
Median $175K
Architecte Solutions
$160K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Payscale est Cybersecurity Analyst at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $193,463. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Payscale est de $153,425.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Payscale

Entreprises similaires

  • Netflix
  • SoFi
  • Databricks
  • Snap
  • Apple
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources