PayPay
PayPay Salaires

Le salaire de PayPay va de $62,764 en rémunération totale par an pour un Ingénieur Logiciel dans le bas de la fourchette à $116,063 pour un Scientifique des Données dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de PayPay. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Ingénieur Logiciel
Median $62.8K

Ingénieur Android

Ingénieur Logiciel Backend

Chef de Produit
Median $88.6K
Scientifique des Données
Median $116K

Designer Produit
$99.5K
Manager Ingénierie Logiciel
$106K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez PayPay est Scientifique des Données avec une rémunération totale annuelle de $116,063. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez PayPay est de $99,500.

