Répertoire d'entreprises
Payoneer
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Payoneer Salaires

Le salaire de Payoneer va de $20,913 en rémunération totale par an pour un Opérations RH dans le bas de la fourchette à $885,550 pour un Chercheur UX dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Payoneer. Dernière mise à jour : 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingénieur Logiciel
Median $115K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Chef de Produit
Median $118K
Analyste de Données
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Manager Ingénierie Logiciel
Median $179K
Comptable
$60.9K
Manager Opérations Business
$78.3K
Développement Commercial
$184K
Analyste Financier
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Opérations RH
$20.9K
Designer Produit
$72.4K
Chef de Programme
$120K
Chef de Projet
$147K
Recruteur
$42.5K
Rémunération Globale
$40.9K
Chercheur UX
$886K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Payoneer est Chercheur UX at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $885,550. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Payoneer est de $106,605.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Payoneer

Entreprises similaires

  • Amazon
  • Coinbase
  • Databricks
  • Dropbox
  • Roblox
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources