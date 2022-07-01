Passport Salaires

Le salaire de Passport va de $24,120 en rémunération totale par an pour un Analyste de Données dans le bas de la fourchette à $169,540 pour un Ressources Humaines dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Passport . Dernière mise à jour : 11/25/2025